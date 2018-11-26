Під АПУ та Радою почалися акції із закликом ввести воєнний стан

Фото: акції в Києві (РБК-Україна)

Націоналісти вимагають ввести воєнний стан без скасування президентських виборів

У Києві під Адміністрацією президента України і Верховною радою почалися акції із закликом ввести воєнний стан. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Під будівлями АПУ та парламенту зібралося близько півтисячі активістів націоналістичних організацій. Вони вимагають введення воєнного стану положення, однак наполягають на тому, щоб він не став причиною скасування президентських виборів 31 березня 2019 року.

"Ми вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто вчора спрямував на вірну загибель українських моряків, не давши їм права захищати свої життя всіма можливими способами", - заявили в "Національному корпусі".

Вони також вимагають від керівництва країни в терміновому порядку розірвати договір між Україною та РФ про використання Азовського моря і Керченської протоки. Активісти наполягають на арешті російських активів і так званих "агентів Кремля".

Фото: акції в Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство інфраструктури готове обмежити рух транспорту після введення воєнного стану.

Також сьогодні Нацбанк зібрав голів найбільших банків через можливий воєнний стан.