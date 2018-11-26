МЗС України надало іноземним послам докази прямої агресії РФ

Фото: засідання (twitter.com/KaterynaZelenko)

Зеленко назвала важливим брифінг керівництва ВМС ЗСУ і МЗС України

Міністерство закордонних справ (МЗС) України надало іноземним послам докази прямої агресії Росії проти України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter речниці МЗС України Катерини Зеленко.

Зеленко назвала важливим брифінг керівництва ВМС ЗСУ і МЗС України для дипкорпусу, де українська сторона представила доказову базу.

"Представили доказову базу на користь прямої агресії РФ проти України, закликали партнерів вжити усіх необхідних заходів для стримування агресора і негайного звільнення військовополонени", - зазначила Зеленко.

Відзначимо, генсек Ради Європи відреагував на ситуацію в Азовському морі і закликав уникати будь-якої подальшої ескалаціїконфлікту.

РБК-Україна писало, що посли країн-членів Європейського Союзу ймовірно сьогодні або завтра обговорять ситуацію в Азовському морі та Керченській протоці.

Також президент України Петро Порошенко і генсек НАТО Єнс Столтенберг домовилися терміново скликати надзвичайне засідання Комісії Україна-НАТО через дії РФ в Азовському морі.