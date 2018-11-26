У МЗС Німеччини назвали неприйнятною російську блокаду в Азовському морі

У Німеччині закликали до деескалації конфлікту
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав неприйнятною російську блокаду в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Німеччини в Twitter.
"Події викликають тривогу. Російська блокада переходу в Азовське море неприйнятна. Важливо, щоб ця блокада була знята. Ми закликаємо обидві сторони до деескалації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в МЗС в Німеччині заявили, що Російська Федерація повинна забезпечити доступ до Азовського моря.
Додамо, глава Міністерства закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що російська атака на кораблі українських Військово-морських сил підриває безпеку всього регіону.
Також повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Туреччини закликає розблокувати Керченську протоку і не допустити загострення ситуації і порушення стабільності в регіоні Чорного моря.
Відзначимо, Російська Федерація атакувала українські кораблі в Азовському морі вчора, 25 листопада. В результаті дій російської сторони були захоплені три українських судна, постраждали шестеро моряків.