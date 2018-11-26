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У МЗС Німеччини назвали неприйнятною російську блокаду в Азовському морі

Новини » Політика    26.11.2018 - 12:38
У МЗС Німеччини назвали неприйнятною російську блокаду в Азовському морі
Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

У Німеччині закликали до деескалації конфлікту

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав неприйнятною російську блокаду в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Німеччини в Twitter.

"Події викликають тривогу. Російська блокада переходу в Азовське море неприйнятна. Важливо, щоб ця блокада була знята. Ми закликаємо обидві сторони до деескалації", - йдеться в повідомленні.

У МЗС Німеччини назвали неприйнятною російську блокаду в Азовському морі

Нагадаємо, раніше в МЗС в Німеччині заявили, що Російська Федерація повинна забезпечити доступ до Азовського моря.

Додамо, глава Міністерства закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що російська атака на кораблі українських Військово-морських сил підриває безпеку всього регіону.

Також повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Туреччини закликає розблокувати Керченську протоку і не допустити загострення ситуації і порушення стабільності в регіоні Чорного моря.

Відзначимо, Російська Федерація атакувала українські кораблі в Азовському морі вчора, 25 листопада. В результаті дій російської сторони були захоплені три українських судна, постраждали шестеро моряків.

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