Оприлюднено указ Порошенка про запровадження воєнного стану

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко підписав відповідний указ

На сайті президента України Петра Порошенка оприлюднено указ про введення у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про запровадження воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні", - йдеться у тексті указу.

Як зазначається у відповідному рішенні РНБО, було визнано за необхідне введення в Україні особливого правового режиму для створення умов з відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загроз державній незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.

Крім того, РНБО пропонує президенту ввести воєнний стан в Україні з 14:00 26 листопада до 14:00 25 січня 2019 року.

Нагадаємо, вчора, 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в Азовському морі, внаслідок дій РФ були захоплені три кораблі. Через дії РФ вчора відбулося засідання воєнного кабінета, а також РНБО, на якому було запропоновано запровадити в Україні воєнний стан.