ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Оприлюднено указ Порошенка про запровадження воєнного стану

Новини » Політика    26.11.2018 - 14:54
Оприлюднено указ Порошенка про запровадження воєнного стану
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко підписав відповідний указ

На сайті президента України Петра Порошенка оприлюднено указ про введення у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про запровадження воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні", - йдеться у тексті указу.

Як зазначається у відповідному рішенні РНБО, було визнано за необхідне введення в Україні особливого правового режиму для створення умов з відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загроз державній незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.

Крім того, РНБО пропонує президенту ввести воєнний стан в Україні з 14:00 26 листопада до 14:00 25 січня 2019 року.

Нагадаємо, вчора, 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в Азовському морі, внаслідок дій РФ були захоплені три кораблі. Через дії РФ вчора відбулося засідання воєнного кабінета, а також РНБО, на якому було запропоновано запровадити в Україні воєнний стан.

Дуда висловив підтримку Україні в зв'язку з захопленням кораблів в Азовському морі Порошенко проводить переговори з президентом Польщі
Новини України Порошенко ПетроРНБО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся