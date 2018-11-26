Дуда висловив підтримку Україні в зв'язку з захопленням кораблів в Азовському морі

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Дуда також закликав ЄС посилити санкції проти Росії

Президент Польщі Анджей Дуда у зв'язку з захопленням кораблів в Азовському морі висловив підтримку Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз прес-служби президента України за підсумками переговорів з польським лідером.

Повідомляється, що в телефонній розмові Порошенко розповів Дуді про агресію Росії проти України в акваторії Керченської протоки та дії України у відповідь, в тому числі про введення військового положення.

"Президент Польщі висловив підтримку Україні та її діям. Співрозмовники скоординували подальші кроки у зв'язку з російською загрозою. Порошенко і Дуда також закликали ЄС посилити санкційний тиск на Росію та винести це питання на засідання Європейської ради", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак зібрав армійське командування та керівників польських спецслужб для обговорення ситуації в Азовському морі. До цього МЗС Польщі виступив із засудженням російської агресії РФ в Азовському морі.

Сьогодні Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО.