Комітет рекомендує Раді підтримати введення воєнного стану

Фото: засідання комітету з нацбезпеки (rada.gov.ua)

Тепер проект закону про введення воєнного стану може розглянути Рада

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки і оборони сьогодні, 26 листопада, рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Фото: засідання комітету з нацбезпеки (РБК-Україна, Анастасія Світлевська)

Деякі депутати також наполягають на закритті проросійських медіа, арешт "агентів Кремля", введенні нових санкцій проти громадян Росії і російського бізнесу.

"Прошу голосувати", - заявив голова комітету Сергій Пашинський.

Підкреслимо, комітет одноголосно підтримав рішення рекомендувати Раді прийняти проект закону №9338 про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні" за основу та в цілому.

Як писало РБК-Україна, воєнний стан - особливий режим функціонування країни, при якому можуть бути обмежені багато права і свободи громадян. Це питання регулюється законом про правовий режим воєнного стану.

Наприклад, може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчужуватися будь особисте майно, обмежуватися пересування громадян і вводитися комендантська година, обмежуватися чи заборонятися торгівля зброєю, алкоголем і ліками, обмежуватися свобода преси і користування інтернетом, аж до повної заборони. Але це не означає, що всі ці заходи можуть застосовуватися на практиці в повному обсязі.

Нагадаємо, раніше секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони підкреслював, що комітет не знайомий зі змістом указу президента Петра Порошенка про воєнний стан.

25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь на ураження по корабельної групи ВМС України. Три корабля українських ВМС захопив російський спецназ. В ході обстрілу судів шість моряків були поранені, троє з них перебувають у лікарні.

На засіданні РНБО ввечері у неділю президент Петро Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні. В ніч з неділі на понеділок спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що скликає позачергове засідання ВР для ухвалення рішення з цього питання.

Порошенко і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг домовилися терміново скликати надзвичайне засідання Комісії Україна-НАТО через дії РФ в Азовському морі.