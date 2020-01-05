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У Кенії бойовики напали на військову базу США

Новини » Надзвичайні події     05.01.2020 - 20:26
У Кенії бойовики напали на військову базу США
Ілюстративне фото (Global Look Press/ZUMA)

Щонайменше 5 бойовиків було ліквідовано

Бойовики екстремістської організації "Аш-Шабаб" вранці 5 січня атакували військово-морську базу в Кенії, де базуються військовослужбовці Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними кенійської влади, сьогоднішня атака радикального крила "Аль-Каїди" на американських військових була першою у Кенії.

Зазначається, що напад бойовиків було відбито, в ході бою було вбито щонайменше 5 нападників. Про постраждалих чи загиблих з іншого боку офіційної інформації немає, але представники бойовиків стверджують при вбивство 17 американських та 9 кенійських військових.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Марк Еспер заявляв, що Вашингтон планує скоротити кількість американських військових на території Африки. У Пентагоні не виключають повне виведення американського військового контингенту. Особлива увага приділяється виходу сил США з баз в Нігері і Чаді.

Також РБК-Україна писало, що бойовики ісламістського угруповання "Союзницькі демократичні сили" напали на село на сході Конго. Внаслідок атаки бойовиків було вбито 18 людей та спалено 8 будинків. Армія була попереджена про напад, але прибула на місце вже після скоєння вбивств.

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