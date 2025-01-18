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Лидер ультраправых в Баварии захотела выслать украинских беженцев из Германии

Бавария, Суббота 18 января 2025 16:42
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Лидер ультраправых в Баварии захотела выслать украинских беженцев из Германии Фото: лидер ультраправых в Баварии Катрин Эбнер-Штайнер (facebook.com/Bayern.Landtag)
Автор: Карина Левицкая

Председатель фракции "Альтернативы для Германии" в баварском ландтаге Катрин Эбнер-Штайнер считает, что беженцы из Украины должны вернуться на родину. По ее мнению, это должно произойти "уже сейчас".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Лидер баварского отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Катрин Эбнер-Штайнер заявила, что украинские беженцы должны вернуться на родину. В комментарии телеканалу Sat.1 16 января она отметила, что поддерживает "ремиграцию", чтобы Германия "дальше не исламизировалась".

Журналист Süddeutsche Zeitung Иоганн Озель, который побывал на совещании АдГ в Регенсбурге 14-15 января, сообщил, что Эбнер-Штайнер упоминала об украинцах. По ее словам, Украина является большой страной, где "достаточно территории" для возвращения беженцев. Она подчеркнула, что количество иностранцев, которых можно выслать из Германии, с учетом украинцев, достигает двух миллионов человек.

Эбнер-Штайнер призвала к "масштабной ремиграции" и выступила за объявление в Баварии "чрезвычайной ситуации с беженцами", чтобы ограничить их размещение. Эбнер-Штайнер также высказалась против пребывания в регионе "получателей помощи, которые не желают интегрироваться".

Заметим, что только вчера появилась информация, что Германия и Украина договорились о создании сети центров помощи украинским беженцам под названием "Хаб единства" (Unity Hub).

Первый центр откроется в Берлине в ближайшее время.

В то же время известно, что в 2024 году количество просьб об убежище в европейских странах сократилось более чем на 130 тысяч, то есть примерно на 12%.

Однако, заметим, что лидером по количеству поданных первичных заявок остается Германия.

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