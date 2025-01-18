Лидер ультраправых в Баварии захотела выслать украинских беженцев из Германии

Председатель фракции "Альтернативы для Германии" в баварском ландтаге Катрин Эбнер-Штайнер считает, что беженцы из Украины должны вернуться на родину. По ее мнению, это должно произойти "уже сейчас".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Лидер баварского отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Катрин Эбнер-Штайнер заявила, что украинские беженцы должны вернуться на родину. В комментарии телеканалу Sat.1 16 января она отметила, что поддерживает "ремиграцию", чтобы Германия "дальше не исламизировалась".

Журналист Süddeutsche Zeitung Иоганн Озель, который побывал на совещании АдГ в Регенсбурге 14-15 января, сообщил, что Эбнер-Штайнер упоминала об украинцах. По ее словам, Украина является большой страной, где "достаточно территории" для возвращения беженцев. Она подчеркнула, что количество иностранцев, которых можно выслать из Германии, с учетом украинцев, достигает двух миллионов человек.

Эбнер-Штайнер призвала к "масштабной ремиграции" и выступила за объявление в Баварии "чрезвычайной ситуации с беженцами", чтобы ограничить их размещение. Эбнер-Штайнер также высказалась против пребывания в регионе "получателей помощи, которые не желают интегрироваться".