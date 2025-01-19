Посол ФРГ в США раскритиковал Трампа за концентрацию власти в одних руках, - Reuters

Посол Германии в США Андреас Михаэлис, описал программу избранного президента Дональда Трампа на второй срок. Он рассматривает ее, как программу "максимального нарушения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно документу от 14 января, повестка Трампа на второй срок приведет к переосмыслению конституционного порядка. Речь идет о максимальной концентрации власти в руках президента за счет Конгресса и федеральных штатов.

Как указал посол, новая администрация Трампа лишит правоохранительные органы и СМИ их независимости, а также предоставить крупным технологическим компаниям "полномочия по совместному управлению".

"Основные демократические принципы, система сдержек и противовесов будут в значительной степени подорваны, законодательная власть, правоохранительные органы и средства массовой информации будут лишены своей независимости и будут использоваться в качестве политического инструмента, крупные технологические компании получат полномочия по совместному управлению", - говорится в описании.

В документе судебная систему, и в особенности Верховный суд США, упоминается как центральная сила в попытках Трампа реализовать свою программу. При этом сказано, что несмотря на недавнее решение суда расширить полномочия президента, "даже самые ярые критики полагают, что это предотвратит худшее".

Михаэлис считает, что контроль над Минюстом и ФБР является ключом к достижению Трампом его политических и личных целей, включая массовые депортации, возмездие предполагаемым врагам и правовую безнаказанность.

Он утверждает, что у избранного президента США есть широкие правовые возможности навязать свою повестку Штатам, отмечая, что даже "военное развертывание внутри для осуществления полицейских действий было бы возможно в случае объявленного "восстания" и "вторжения"".

Также посол пишет, что Трамп и миллиардер Илон Маск уже принимают меры против критиков и медиакомпаний, которые не сотрудничают.

"Один использует судебные иски, угрожая уголовным преследованием и отзывом лицензии, другой - манипулирует алгоритмами и блокирует счета", - говорится в документе.

Reuters добавило, что уходящее правительство канцлера Олафа Шольца в основном воздерживалось от прямой публичной критики Трампа после выборов, но конфиденциальная оценка посла представляет собой откровенную точку зрения высокопоставленного немецкого чиновника.