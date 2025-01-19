В Киеве были слышны взрывы: Россия запустила дроны
В ночь на 19 января в Киеве были слышны взрывы. В столице работает ПВО по дронам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 00:17.
Перед этим начальник КГВА Тимур Ткаченко тоже информировал, что в тревогу в столице объявили из-за угрозы применения БпЛА. Он призвал киевлян быть в безопасных местах до отбоя.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:24 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской (включая Киев), Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и части Черкасской областей.
Напомним, что минувшей ночью россияне выпустили по Украине четыре ракеты и 39 дронов.
По состоянию на 8 утра силами ПВО было уничтожено две ракеты в Киевской области и 24 БпЛА. Еще 14 ударных беспилотников противника были локально потеряны.
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