Израиль начал выводить войска из Газы, - Al Jazeera

В воскресенье, 19 ноября, Израиль начал вывод войск из города Рафах на юге Газы. Военные отводят свою военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera .

По данным издание, израильские военные отступают в Филадельфийский коридор, который находится на границе Газы и Египта.

Что предшествовало

Напомним, что в Дохе стороны переговорщики подписали в четверг, 16 января, соглашение о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАС, и освобождению заложников. Буквально за следующие двое суток соглашение одобрили в кабинете безопасности Израиля, а также в правительстве.

С тех пор сообщалось, что договор вступит в силу с сегодняшнего дня, 19 января. При этом неясно, наступит ли перемирие именно сегодня, поскольку ХАМАС не предоставил вовремя списки заложников, которых собирается освободить.

Отметим, что вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал первые публичные комментарии по соглашению с ХАМАС. Он назвал первый этап документа об освобождении заложников "временным прекращением огня".

По словам Нетаньяху, избранный президент США Дональд Трамп и ныне еще действущий глава государства Джо Байден подчеркнули, что Израиль может возобновить боевые действия в Газе, если не будут реализованы следующие этапы соглашения. Более того, Штаты предоставят стране необходимое оружие.

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