Зеленский анонсировал новые санкции СНБО

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал новые санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Они будут направлены на тех, кто идет против страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента.

"Сегодня очень хорошо поработали украинские правоохранители: СБУ, ГБР, Национальная полиция, наша прокуратура. Есть противодействие предателям и разного рода схемам, которые ослабляли наше государство, наше украинское общество. И каждый, кто становится на путь против Украины, против закона в Украине, должен помнить, что будет ответ", - подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что уже готовятся новые решения по санкциям.

"Готовим сейчас также и новое решение по санкциям СНБО - завтра будет указ", - сказал президент.