Израиль сегодня получит имена первых трех заложников, которые будут освобождены, - Kan

Сегодня правительство Израиля утвердило подписанное на днях соглашение с ХАМАС о прекращении огня в Газе и освобождению заложников. В этот же день, 18 января, израильское государство получит имена первых трех заложников, которых освободят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel , которое ссылается на общественную телекомпанию Kan.

В отчете Kan также говорится, что предположительно, первыми освобожденными заложниками будут гражданские женщины, а не пять женщин-военнослужащих.

В сообщении говорится, что ХАМАС передаст имена заложников Катару, после чего об этом будет проинформирован глава Моссада Дэвид Барнеа. После, как ожидается, Барнеа передаст соответствующую информацию семьям.

Соглашение между Израилем и ХАМАС

Напомним, что в четверг, 16 января, в Дохе между участниками переговоров было официально было подписано соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, и освобождению заложников.

На следующий день, в пятницу, группа из 33 министров правительства Израиля одобрила соглашение после рекомендации, высказанной ранее в тот же день кабинетом безопасности. Документ вступит в силу завтра, 19 января, поскольку у противников решения есть 24 часа, чтобы подать апелляцию в Верховный суд.

Ранее мы писали, что активное давление со стороны избранного президента США Дональда Трампа было толчком, чтобы стороны подписали соглашение. В том числе, это стало непростым компромиссом для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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