Defense Express показали фото "Шахеда" из новой серии "Ъ"

Появились первые фото дрона-камикадзе "Шахед" новой серии с маркировкой "Ъ". Это уже по меньшей мере четвертая известная серия ирано-российских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Во время очередной террористической ракетно-дроновой атаки силами украинской противовоздушной обороны был сбит дрон с новой маркировкой.

Так, новая "серия" дронов-камикадзе типа "Шахед" получила обозначение "Ъ", а из нумерации следует, что враг изготовил уже более 200 таких беспилотников. Больше информации об этой новой серии пока нет.

Фото: фото дрона-камикадзе "Шахед" новой серии с маркировкой "Ъ" (defence-ua.com).

Прежде всего здесь стоит напомнить, что серия "Шахедов", которую сейчас активно использует РФ, имеет обозначение "Ы", и по состоянию на конец декабря прошлого года один из дронов имел номер "Ы 11934", что собственно позволило сделать вывод, что в РФ могли выйти на темпы производства до 2000 дронов "Шахед-136" в месяц, а в целом за год - около 10 тысяч.

Однако, это вероятно при условии, что нумерация соответствует реальному количеству.

В целом это уже четвертая серия дронов-камикадзе типа "Шахед", которую используют или использовали рашисты, в частности первая имела обозначение "М", впоследствии была "Ы", которая имела ряд модернизаций, и также серия "К", которая уже значительно отличалась от предыдущих и больше использовала российских комплектующих.