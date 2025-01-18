Defense Express показали фото "Шахеда" из новой серии "Ъ"
Появились первые фото дрона-камикадзе "Шахед" новой серии с маркировкой "Ъ". Это уже по меньшей мере четвертая известная серия ирано-российских дронов-камикадзе типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Во время очередной террористической ракетно-дроновой атаки силами украинской противовоздушной обороны был сбит дрон с новой маркировкой.
Так, новая "серия" дронов-камикадзе типа "Шахед" получила обозначение "Ъ", а из нумерации следует, что враг изготовил уже более 200 таких беспилотников. Больше информации об этой новой серии пока нет.
Фото: фото дрона-камикадзе "Шахед" новой серии с маркировкой "Ъ" (defence-ua.com).
Прежде всего здесь стоит напомнить, что серия "Шахедов", которую сейчас активно использует РФ, имеет обозначение "Ы", и по состоянию на конец декабря прошлого года один из дронов имел номер "Ы 11934", что собственно позволило сделать вывод, что в РФ могли выйти на темпы производства до 2000 дронов "Шахед-136" в месяц, а в целом за год - около 10 тысяч.
Однако, это вероятно при условии, что нумерация соответствует реальному количеству.
В целом это уже четвертая серия дронов-камикадзе типа "Шахед", которую используют или использовали рашисты, в частности первая имела обозначение "М", впоследствии была "Ы", которая имела ряд модернизаций, и также серия "К", которая уже значительно отличалась от предыдущих и больше использовала российских комплектующих.
Атака по Украине
Напомним, что сегодня утром Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили четыре ракеты и 39 дронов.
Известно, что сбитые баллистические ракеты упали в Шевченковском районе Киева. Частично разрушено производственное здание предприятия, повреждены дома, вход в метро, автомобили и магистральный водопровод.
Более того, в результате атаки на Киев погибли четыре человека, по меньшей мере трое ранены. Как выглядит Лукьяновка в Шевченковском районе Киева после атаки - в фоторепортаже РБК-Украина.
Кроме того, противник ударил баллистикой по одному из предприятий в Запорожье, также повреждены дома и транспортные средства. Известно о восьми пострадавших, двое считаются пропавшими без вести.
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