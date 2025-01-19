У Трампа рассматривают возможность визита спецпредставителя в Газу, - NBC News
Спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф рассматривает возможность визита в Газу. Поездка может состояться в рамках его усилий по сохранению соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По словам источника, команда избранного президента США Дональда Трампа считает, что соглашение, которое сегодня должно вступить в силу - является хрупким. В связи с этим Виткофф помимо визита планирует практически постоянно присутствовать в регионе в ближайшие недели и месяцы для устранения вспышек напряженности на местах, которые, по его мнению, могут в любой момент подорвать соглашение и помешать освобождению заложников.
"Нужно быть в курсе событий и быть готовым устранить проблему, если она возникнет", - сказал чиновник.
В то же время Виткофф работает над достижением долгосрочной стабильности для израильтян и 2 млн перемещенных палестинцев, путь к которой пролегает через три фазы соглашения, достигнутого на днях.
Первая фаза, которая начнется в воскресенье, должна продлиться около шести недель и включает освобождение заложников. Речь идет как о тех, которых удерживает ХАМАС в Газе, так и палестинцев, которых удерживает Израиль.
Вторая фаза будет обсуждаться в ходе первой и, как предполагается, приведет к освобождению дополнительных заложников и выводу израильских войск из Газы.
Целью последней фазы - третьей, которую также еще предстоит обсудить, является прекращение войны и начало восстановления Газы.
Соглашение между Израилем и ХАМАС
Напомним, вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал первые публичные комментарии по поводу соглашения с ХАМАС, которое, как ожидается, вступит в силу уже сегодня. Он назвал первый этап документа об освобождении заложников "временным прекращением огня".
Кроме того, он добавил, что Трамп и пока еще действующий президент США Джо Байден дали понять, что Израиль может возобновить боевые действия в Газе, если не будут реализованы следующие этапы соглашений.
Также незадолго до этого в офисе Нетаньяху заявили, что ХАМАС так и не предоставил список заложников, которых освободит в первыми. Это в свою очередь, может отложить начало прекращения огня.
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