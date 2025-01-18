ua en ru
Сб, 18 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Запорожье в результате утреннего удара РФ погиб человек, - ОВА

Суббота 18 января 2025 18:49
UA EN RU
В Запорожье в результате утреннего удара РФ погиб человек, - ОВА Фото: кроме погибшего известно о 10 раненых людях (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

В Запорожье из-за сегодняшнего утреннего удара РФ баллистикой по городу, погиб человек. Чрезвычайники деблокировали тело мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"По состоянию на сейчас есть подтвержденная информация об одном погибшем человеке в результате сегодняшнего вражеского обстрела. ГСЧС деблокировали тело мужчины из-под завалов", - говорится в сообщении в 18:02.

Обстрел Запорожья 18 января

Напомним, что сегодня около шести утра враг нанес два ракетных удара по одному из районов Запорожья.

Из-за атаки было частично разрушено административное здание одного из промышленных объектов. Кроме того, повреждены жилые дома и частный сектор.

Впоследствии стало известно, что есть раненые люди и их количество постоянно росло. В общем, 10 человек получили ранения. И как проинформировал Федоров сейчас, один человек погиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Наводили удары по Киеву и Харьковской области. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ
Наводили удары по Киеву и Харьковской области. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ
DAILY
"Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах