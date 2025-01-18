Что будет со студентами, которые не сдадут БЗВП: ответ Минобороны

Прохождение базовой общевойсковой подготовки (БОВП) является обязательным для всех студентов ВУЗов. В случае, если не сдать экзамен или отказаться от присяги, продолжать обучение не получится.

"Хочу подчеркнуть, что она (БОВП - ред.) является обязательной для всех. И если студенты по каким-то принципам не могут сдать экзамен или сдали его на "неудовлетворительно", если они отказываются принять военную присягу, они не смогут в будущем проходить обучение в высших учебных заведениях", - сказал Мельник.

БОВП для студентов ВУЗов

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в высших учебных заведениях будет введена базовая общевойсковая подготовка. Она будет состоять из теоретического и практического курсов. Теоретический должны пройти и мужчины и женщины. Практический - обязательный для для мужчин. В то же время, если женщины захотят пройти практический курс БЗВП, они должны будут тогда пройти ВВК, быть годными к военной службе и стать на учет в ТЦК.

Также мы писали, некоторых студентов освободят от прохождения БЗВП. Речь идет о непригодных, а также тех, кто уже проходил военную службу.

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