"Какой-то сюр". Россияне отправляют в "разведку" бойцов на костылях, - ЦПД
В сети активно распространяется видео того, как российские оккупационные войска отправляют в атаку раненых бойцов на костылях. Таким образом противник пытается обнаружить огневые позиции Сил обороны.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко.
В сети активно распространяли видео того, как российские оккупационные войска отправляют в атаку раненых бойцов на костылях. Коваленко отметил, что таким образом противник пытается обнаружить огневые позиции Сил обороны.
На видео можно увидеть, как российский оккупант на костылях движется по полю.
"Какой-то сюр. Русня на костылях идет по полю и погибает", - прокомментировал кадры Коваленко.
Он также объяснил, с какой целью россияне отправляют раненых в бой.
"Таких инвалидов россияне используют для попыток обнаружения огневых позиций Сил обороны, а также есть еще случаи, когда раненых уже списали, а они выжили, поэтому им дают вот такие последние задания", - сказал руководитель ЦПД.
Напомним, что ранее Коваленко рассказал, что потери Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) превышают уже более 200 человек.
Более того, информация о неудачах армии диктатора Ким Чен Ына все чаще освещается в азиатских и западных медиа.
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