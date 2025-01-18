"Какой-то сюр". Россияне отправляют в "разведку" бойцов на костылях, - ЦПД

В сети активно распространяется видео того, как российские оккупационные войска отправляют в атаку раненых бойцов на костылях. Таким образом противник пытается обнаружить огневые позиции Сил обороны.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко .

В сети активно распространяли видео того, как российские оккупационные войска отправляют в атаку раненых бойцов на костылях. Коваленко отметил, что таким образом противник пытается обнаружить огневые позиции Сил обороны.

На видео можно увидеть, как российский оккупант на костылях движется по полю.

"Какой-то сюр. Русня на костылях идет по полю и погибает", - прокомментировал кадры Коваленко.

Он также объяснил, с какой целью россияне отправляют раненых в бой.

"Таких инвалидов россияне используют для попыток обнаружения огневых позиций Сил обороны, а также есть еще случаи, когда раненых уже списали, а они выжили, поэтому им дают вот такие последние задания", - сказал руководитель ЦПД.