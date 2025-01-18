ua en ru
Сб, 18 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Корабли НАТО начали патрулировать Балтийское море после повреждения подводных кабелей

Таллинн, Суббота 18 января 2025 16:33
UA EN RU
Корабли НАТО начали патрулировать Балтийское море после повреждения подводных кабелей Фото: корабли НАТО начали патрулировать Балтийское море (wikipedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

Военные корабли НАТО на этой неделе начали патрулировать Балтийское море. Часть кораблей стала на якорь в Минной гавани Таллинна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Военные корабли начали патрулирование в рамках программы Baltic Guard.

В Таллинне бросили якорь три корабля НАТО. Один из них - фрегат королевского флота Нидерландов Tromp, который возглавляет эскадру. Это зенитно-штабной корабль. В 2010 году Tromp участвовал в антипиратской операции у побережья Африки, во время которой отправленная с корабля штурмовая группа трижды атаковала пиратские суда.

В гавани возле столицы Эстонии находятся еще два корабля НАТО - немецкий тральщик Datteln и гидрографическое судно Luymes со смешанным нидерландско-бельгийским экипажем.

Количество кораблей, участвующих в патрулировании Балтийского моря, не определено и будет меняться в зависимости от ситуации. Большую роль в миссии Baltic Guard играет сотрудничество военно-морских сил Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы и Латвии.

Повреждение кабелей в Балтийском море

Напомним, в конце 2024 года в Балтийском море были повреждены подводные кабели связи между Финляндией и Эстонией. В рамках следствия было задержано судно Eagle S, которое входит в "теневой флот" танкеров РФ.

До этого были оборваны два других кабеля передачи данных между Финляндией и Германией. Среди подозреваемых было китайское грузовое судно Yi Peng 3 с российским капитаном.

После этих инцидентов было предложено запустить программу для защиты Балтийского моря от угроз со стороны России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Эстония Балтийское море
NEWS
Как выглядит Лукьяновка в Киеве после атаки России: фоторепортаж
Как выглядит Лукьяновка в Киеве после атаки России: фоторепортаж
DAILY
"Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах