ua en ru
Сб, 18 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Часть Винницы временно останется без воды: что произошло

Винница, Суббота 18 января 2025 19:24
UA EN RU
Часть Винницы временно останется без воды: что произошло Фото: часть Винницы временно останется без воды (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Часть Винницы временно останется без водоснабжения. Это произойдет из-за аварии на магистральном водопроводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Винницкого городского совета.

КП "Винницаоблводоканал" заявил, что часть Винницы временно останется без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе.

Для ликвидации порыва предприятие приостанавливает водопроводную насосную станцию "Вишенка". Временно без воды останутся:

  • микрорайон Вишенка;
  • микрорайон Сабаров;
  • микрорайон Академический;
  • ул. Хмельницкое шоссе;
  • микрорайон Подолье;
  • микрорайон Пирогово;
  • с. Агрономическое;
  • с. Зарванцы.

"Винничан призывают уже сейчас позаботиться о необходимых запасах воды. О завершении работ облводоканал будет информировать дополнительно", - добавили в горсовете.

Напомним, что в последнее время участились случаи мошенничества, связанного с поверкой счетчиков воды. Украинцам рассказали, как избежать мошенничества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винница Оккупанты
NEWS
Наводили удары по Киеву и Харьковской области. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ
Наводили удары по Киеву и Харьковской области. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ
DAILY
"Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах