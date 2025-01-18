Часть Винницы временно останется без воды: что произошло
Часть Винницы временно останется без водоснабжения. Это произойдет из-за аварии на магистральном водопроводе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Винницкого городского совета.
КП "Винницаоблводоканал" заявил, что часть Винницы временно останется без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе.
Для ликвидации порыва предприятие приостанавливает водопроводную насосную станцию "Вишенка". Временно без воды останутся:
- микрорайон Вишенка;
- микрорайон Сабаров;
- микрорайон Академический;
- ул. Хмельницкое шоссе;
- микрорайон Подолье;
- микрорайон Пирогово;
- с. Агрономическое;
- с. Зарванцы.
"Винничан призывают уже сейчас позаботиться о необходимых запасах воды. О завершении работ облводоканал будет информировать дополнительно", - добавили в горсовете.
Напомним, что в последнее время участились случаи мошенничества, связанного с поверкой счетчиков воды. Украинцам рассказали, как избежать мошенничества.
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