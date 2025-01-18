Часть Винницы временно останется без воды: что произошло

Часть Винницы временно останется без водоснабжения. Это произойдет из-за аварии на магистральном водопроводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Винницкого городского совета.

КП "Винницаоблводоканал" заявил, что часть Винницы временно останется без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе. Для ликвидации порыва предприятие приостанавливает водопроводную насосную станцию "Вишенка". Временно без воды останутся: микрорайон Вишенка;

микрорайон Сабаров;

микрорайон Академический;

ул. Хмельницкое шоссе;

микрорайон Подолье;

микрорайон Пирогово;

с. Агрономическое;

с. Зарванцы. "Винничан призывают уже сейчас позаботиться о необходимых запасах воды. О завершении работ облводоканал будет информировать дополнительно", - добавили в горсовете.