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Нетаньяху назвал первый этап соглашения с ХАМАС "временным прекращением огня"

Суббота 18 января 2025 21:13
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Нетаньяху назвал первый этап соглашения с ХАМАС "временным прекращением огня" Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал первые публичные комментарии по соглашению с ХАМАС, которое завтра вступит в силу. Он назвал первый этап документа об освобождении заложников "временным прекращением огня".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В частности, Нетаньяху заявил, что избранный президент США Дональд Трамп и президент Соединенных Штатов Джо Байден подчеркнули, что Израиль может возобновить боевые действия в Газе, если не будут реализованы следующие этапы соглашения.

Премьер подчеркнул, что Израиль не успокоится, пока "не будут достигнуты все его военные цели". Речь идет в том числе о возвращении всех заложников, удерживаемых в Газе.

Также Нетаньяху добавил, что США пообещали его стране предоставить оружие, которое необходимо для возобновления боевых действий в случае необходимости. По словам премьер-министра, это будет сделано "новыми способами и с очень большой силой"

Напомним, несколько часов назад в офисе Нетаньяху заявили, что ХАМАС до сих пор не предоставил списки заложников, которых освободит. Хотя в соглашении сказано, что группировка обязана предоставить имена не позднее, чем за 24 часа до их освобождения, которое должно было состоятся завтра 16:00 по местному времени.

В ответ на это у премьера Нетаньяху заявляют, что данная задержка может задержать прекращение огня.

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