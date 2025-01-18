Нетаньяху назвал первый этап соглашения с ХАМАС "временным прекращением огня"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал первые публичные комментарии по соглашению с ХАМАС, которое завтра вступит в силу. Он назвал первый этап документа об освобождении заложников "временным прекращением огня".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
В частности, Нетаньяху заявил, что избранный президент США Дональд Трамп и президент Соединенных Штатов Джо Байден подчеркнули, что Израиль может возобновить боевые действия в Газе, если не будут реализованы следующие этапы соглашения.
Премьер подчеркнул, что Израиль не успокоится, пока "не будут достигнуты все его военные цели". Речь идет в том числе о возвращении всех заложников, удерживаемых в Газе.
Также Нетаньяху добавил, что США пообещали его стране предоставить оружие, которое необходимо для возобновления боевых действий в случае необходимости. По словам премьер-министра, это будет сделано "новыми способами и с очень большой силой"
Напомним, несколько часов назад в офисе Нетаньяху заявили, что ХАМАС до сих пор не предоставил списки заложников, которых освободит. Хотя в соглашении сказано, что группировка обязана предоставить имена не позднее, чем за 24 часа до их освобождения, которое должно было состоятся завтра 16:00 по местному времени.
В ответ на это у премьера Нетаньяху заявляют, что данная задержка может задержать прекращение огня.
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