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Не удержалась на подъемнике. На курорте Драгобрат погибла девушка

Украина, Суббота 18 января 2025 22:51
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Не удержалась на подъемнике. На курорте Драгобрат погибла девушка Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На горнолыжном курорте Драгобрат погибла девушка. Известно, что она не удержалась во время подъема на гору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал Mukachevo.net.

На горнолыжном курорте Драгобрат трагически погибла туристка. По предварительным данным, девушка потеряла равновесие во время катания на лыжах, не удержавшись на бугельном подъемнике.

Не удержалась на подъемнике. На курорте Драгобрат погибла девушка

Фото: на горнолыжном курорте Драгобрат трагически погибла туристка (mukachevo.net)

Упав, она столкнулась с острым краем защитного забора, что привело к фатальным последствиям.

По данным портала, на месте инцидента работает полиция. Свидетели публикуют фото происшествия, но официальных подробностей пока нет.

Причины трагедии выясняются.

Напомним, что на горнолыжном курорте в Украине в субботу, 11 января, произошел пожар. Он длился почти три часа.

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Драгобрат лижні курорти
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