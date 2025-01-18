Не удержалась на подъемнике. На курорте Драгобрат погибла девушка

На горнолыжном курорте Драгобрат погибла девушка. Известно, что она не удержалась во время подъема на гору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал Mukachevo.net .

На горнолыжном курорте Драгобрат трагически погибла туристка. По предварительным данным, девушка потеряла равновесие во время катания на лыжах, не удержавшись на бугельном подъемнике.

Фото: на горнолыжном курорте Драгобрат трагически погибла туристка (mukachevo.net)

Упав, она столкнулась с острым краем защитного забора, что привело к фатальным последствиям.

По данным портала, на месте инцидента работает полиция. Свидетели публикуют фото происшествия, но официальных подробностей пока нет.

Причины трагедии выясняются.