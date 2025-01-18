"Очень предсказуемый". Кандидат в канцлеры Германии высказался о Трампе
Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц высказался о новоизбранном президенте США Дональде Трампе. Он отметил, что будущий американский лидер "очень предсказуем".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Мерц заявил, что Трамп является "очень предсказуемым лидером" с четкой повесткой дня, который заставит Европу быстрее провести необходимые реформы.
"Он думает то, что говорит, и делает то, что говорит", - сказал он.
В Берлине после двухдневной встречи с главами других консервативных партий Европы Мерц сказал журналистам, что в связи с этим, "можно ожидать, что в ближайшие недели и месяцы будет гораздо больше ясности, и что это, конечно, также принесет с собой много вызовов".
"Трамп ускоряет процесс в Европе, который мы должны были сделать в любом случае... В этом смысле это также возможность для нас сделать правильные вещи". - добавил он.
Расстановка политсил в Германии
Отметим, после выхода "свободных демократов" (СвДП) из коалиции до досрочных выборов в Германии у власти остается правительство меньшинства в составе социал-демократов (СДПГ) и "зеленых".
Действующий канцлер Олаф Шольц является лидером СДПГ, но его политическая сила вряд ли наберет достаточное количество голосов, чтобы он снова возглавил правительство в новой коалиции. Недавно СМИ писали о том, что шансы Олафа Шольца переизбраться на новый срок стремительно уменьшаются.
В то же время крупнейший блок ХДС/ХСС, который сегодня в оппозиции, согласно опросам, имеет электоральную поддержку большую, чем другие отдельно взятые партии. И если ему удастся сформировать будущую коалицию, то с высокой вероятностью должность канцлера займет лидер ХДС Фридрих Мерц.
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