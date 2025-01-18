ua en ru
Сб, 18 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Нужен ли ребенку налоговый номер для записи к врачу: ответ НСЗУ

Украина, Суббота 18 января 2025 16:19
UA EN RU
Нужен ли ребенку налоговый номер для записи к врачу: ответ НСЗУ Фото: НСЗУ напомнило, что нужно для заключения декларации с врачом для ребенка (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Детям в Украине необходимо заключать декларацию с врачом для получения медицинских услуг. Это можно сделать легко, используя свидетельство о рождении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

"Детям до 14 лет не нужно обязательно получать Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика для прохождения верификации", - отметили в НСЗУ.

По их словам, детям до 14 лет не нужно обязательно получать РНУКПП специально для прохождения верификации данных в Центральной базе данных Электронной системы здравоохранения с Государственным реестром физических лиц-налогоплательщиков.

Зато для подписания декларации им достаточно иметь Свидетельство о рождении.

"В дальнейшем верификация записей о детях будет происходить именно по Свидетельству о рождении", - пояснить в службе.

Верификации подлежат исключительно:

  • фамилия, имя и отчество;
  • дата рождения;
  • регистрационный номер учетной карточки плательщика, при наличии;
  • серия и номер документа, удостоверяющего личность (например, свидетельство о рождении, паспорт и т.д., для пациентов, которые отказались от РНУКПН).

"Пациенту со статусом "Неуспешная верификация" не может быть заблокирован доступ к медицинской помощи", - отметили в НСЗУ.

Напомним, что в Украине изменили правила медосмотра детей. Подробнее об изменениях можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что входит в пакет медицинской помощи семейного врача.

Также РБК-Украина сообщало о том, как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети Врачи
NEWS
Как выглядит Лукьяновка в Киеве после атаки России: фоторепортаж
Как выглядит Лукьяновка в Киеве после атаки России: фоторепортаж
DAILY
"Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах