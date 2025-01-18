Нужен ли ребенку налоговый номер для записи к врачу: ответ НСЗУ

Детям в Украине необходимо заключать декларацию с врачом для получения медицинских услуг. Это можно сделать легко, используя свидетельство о рождении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальной службы здоровья Украины в Telegram .

"Детям до 14 лет не нужно обязательно получать Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика для прохождения верификации", - отметили в НСЗУ.

По их словам, детям до 14 лет не нужно обязательно получать РНУКПП специально для прохождения верификации данных в Центральной базе данных Электронной системы здравоохранения с Государственным реестром физических лиц-налогоплательщиков.

Зато для подписания декларации им достаточно иметь Свидетельство о рождении.

"В дальнейшем верификация записей о детях будет происходить именно по Свидетельству о рождении", - пояснить в службе.

Верификации подлежат исключительно:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

регистрационный номер учетной карточки плательщика, при наличии;

серия и номер документа, удостоверяющего личность (например, свидетельство о рождении, паспорт и т.д., для пациентов, которые отказались от РНУКПН).

"Пациенту со статусом "Неуспешная верификация" не может быть заблокирован доступ к медицинской помощи", - отметили в НСЗУ.