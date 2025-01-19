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Трамп хочет посетить Китай в первые 100 дней президентства, - WSJ

Воскресенье 19 января 2025 02:41
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Трамп хочет посетить Китай в первые 100 дней президентства, - WSJ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что хочет посетить Китай после вступления в должность. Это может произойти уже в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal и Reuters.

По словам одного из источников WSJ, Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в течение первых 100 дней своего пребывания в должности.

Также издание добавило, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин через своих представителей обсудили возможность личной встречи. При этом, одним из вариантов является приглашение китайского лидера в США.

Инаугурация Трампа

Напомним, что инаугурация новоизбранного президента США состоится в понедельник, 20 января. Китайские СМИ на днях писали, что участие в мероприятии от имени КНР примет вице-президент Китай Хань Чжэн, поскольку Пекин готов укреплять сотрудничество с Вашингтоном.

Также мы писали, что из-за холодов инаугурация Трампа состоится в помещении, а не как обычно - на улице. Это в свою очередь влечет некоторые изменения - решение не позволит "подавляющему большинству" гостей присутствовать лично.

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Соединенные Штаты Америки Китай КНР Дональд Трамп Си Цзиньпинь
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