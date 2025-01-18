Долги на балансирующем рынке угрожают работе энергосистемы Украины, - FSR

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Флорентийской школы регулирования (Florence school of regulation, FSR).

"Еще одной серьезной проблемой является задолженность на балансирующем рынке. Значительные долги между участниками рынка, особенно перед производителями электроэнергии, создают "эффект домино" в расчетах и угрожают стабильности всей энергетической системы", - говорится в нем.

Отмечается, что критическая ситуация с задолженностью на балансирующем рынке также связана с несовершенством механизмов взыскания долгов и отсутствием эффективных финансовых гарантий от участников рынка. Это негативно влияет на ликвидность всего энергетического сектора и его инвестиционную привлекательность.

В отчете объясняют, что для поддержки реформ на рынке Энергетическое сообщество ввело Энергетическую обсерваторию Украины. Обсерватория внимательно отслеживает все события, связанные с энергетическим рынком и корпоративным управлением в Украине, предоставляя оценки и рекомендации.

"Впрочем, глубина проблем свидетельствует о необходимости более широкой и системной поддержки для преодоления кризиса, возникшего в энергетическом секторе", - подчеркнули в FSR.

Напомним, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что вследствие огромных долгов в энергетике блокируется развитие новых энергетических проектов, а потенциальные инвесторы замораживают существующие.