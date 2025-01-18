В Киеве чиновница больницы требовала взятку у военного за подтверждение инвалидности
В Киеве на коррупции разоблачили чиновницу медучреждения. Она требовала 5 тысяч долларов у военного за подтверждение инвалидности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киева.
По данным следствия, заместитель директора одного из коммунальных медицинских учреждений Киева требовала у 38-летнего военного деньги за продление II группы инвалидности.
Прокуратура указывает, что мужчина во время несения службы получил более 28 пулевых ранений и уже имел группу инвалидности. Он обратился в больницу, поскольку пришло время подтверждать группу.
Женщина требовала 5 тысяч долларов. За эти деньги она должна была выдать направление на МСЭК и решить вопрос с членами комиссии по принятию решения. В случае отказа заплатить подозреваемая уверяла, что болезней и ранений военнослужащего будет недостаточно для получения группы инвалидности.
Женщину задержали во время получения 210 тысяч гривен. По результатам обысков у нее дома на работе изъяли почти 50 тысяч долларов.
Фигурантке объявили подозрение по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.
Фото: в Киеве задержали на взятке чиновницу больницы (t.me/kyiv_pro_office)
Реформа МСЭК
Напомним, в Украине начали процедуру ликвидации медико-социальных экспертных комиссий после ряда громких коррупционных скандалов.
В начале октября 2024 года руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу уличили в незаконном обогащении. У нее и сына нашли 6 млн долларов. После этого правоохранители открыли еще несколько уголовных дел в отношении руководителей МСЭК.
Оказалось, что по схеме Крупы около 50 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность. На фоне скандала генпрокурор Андрей Костин заявил об отставке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.