ua en ru
Сб, 18 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Ограниченно пригодные после 4 февраля могут оказаться в розыске в "Резерв+": как этого избежать

Украина, Суббота 18 января 2025 13:06
UA EN RU
Ограниченно пригодные после 4 февраля могут оказаться в розыске в "Резерв+": как этого избежать Фото: ограниченно пригодные могут оказаться в розыске в "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы, которые были до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно пригодными, должны пройти медицинский осмотр до 4 февраля. В противном случае в приложении "Резерв+" у них появится статус "в розыске".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

В министерстве напоминают, что ограниченно пригодные должны повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев со дня вступления в силу закона №3621, то есть до 4 февраля 2025 года включительно.

Невыполнение нормы - это нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. За это может быть наложен штраф в размере от 1 тысячи до 1,5 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан - или от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Если лицо со статусом "ограниченно пригодный" не пройдет повторный осмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в "Резерв+" останется без изменений. Однако если ТЦК пришлет повестку на прохождение ВВК, и военнообязанный не выполнит условия этой повестки - в "Резерв+" отобразится статус "в розыске".

mod.gov.ua

Какая разница "годный" и "непригодный"

В связи с отменой в Украине статуса "ограниченно годный" к военной службе были разработаны новые статусы военнообязанных. Их определяет военно-врачебная комиссия (ВВК).

В сентябре 2024 года Командование Сухопутных войск ВСУ издало директиву, которая запрещает мобилизацию "ограниченно пригодных" мужчин в возрасте от 18 до 25 лет без их согласия.

Подробнее о категориях годности к военной службе - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК ВЛК Мобилизация в Украине
NEWS
Как выглядит Лукьяновка в Киеве после атаки России: фоторепортаж
Как выглядит Лукьяновка в Киеве после атаки России: фоторепортаж
DAILY
"Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах