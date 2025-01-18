В сети показали фото, где Бербок якобы "убегает" от Шольца. Министр отреагировала

В сети показали фото, где глава МИД Германии Анналена Бербок якобы "убегает" от канцлера Олафа Шольца. Однако Бербок заявляет, что кадр неправильно растолковали.

На днях немецкие СМИ опубликовали фото Бербок и Шольца. На изображении канцлер тянется к главе МИД, а она якобы уклоняется.

Bild написал, что Бербок якобы отказалась делать совместное фото с Шольцом, поскольку он блокирует пакет помощи Украине на 3 млрд евро. Другие СМИ отмечают, что Шольц якобы соглашается на пакет, но при условии отмены долгового режима. Но Бербок выступает против этого.

Фото: Бербок якобы "убегает" от Шольца (x.com/AlexandruC4)

В эфире ZDF она отрицала, что "убегала" от канцлера, и заявила, что снимок неправильно расценили. По ее словам, это был "моментальный снимок", и она просто не видела руки канцлера.

"И из этого (фото, - ред.) делается вывод, что я не подаю руку, хотя, как видно на фото, я даже не заметила, что происходит позади меня, потому что, как и у каждого человека, у меня нет глаз на затылке", - сказала министр иностранных дел Германии.