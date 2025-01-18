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Под Краснодаром диверсанты сожгли вышки связи: ГУР показало видео

Краснодар, Суббота 18 января 2025 14:45
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Под Краснодаром диверсанты сожгли вышки связи: ГУР показало видео Фото: под Краснодаром партизаны уничтожили вышки связи (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Диверсанты в России подожгли вышки связи. Были уничтожены объекты связи вблизи города Краснодар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как отмечает разведка, в ночь на 17 января движение сопротивления путинскому режиму уничтожило две башни связи вблизи Краснодара. Диверсанты подожгли их.

"Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается", - отмечает ГУР.

Другие диверсии в России

Напомним, что движение сопротивления в России осуществило уже немалое количество операций, уничтожая важные объекты, в частности транспортную и логистическую инфраструктуру.

Так, в конце декабря 2024 года в Московской области произошел взрыв на железнодорожной станции. Это привело к повреждению вагонов грузового поезда. По данным ГУР, Россия использовала их для обеспечения логистики оккупационной армии.

Ранее партизанское движение в России уничтожило топливозаправщики на территории воинской части в Новосибирске. Партизаны подожгли технику.

Кроме того, партизаны движения "Атеш" устроили диверсию на железной дороге в Москве, она соединяет столицу РФ с Курской областью.

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