В Харькове прогремели взрывы
Вечером, 18 января, в Харькове прогремел по меньшей мере один взрыв. Враг ударил баллистикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и канал Воздушных сил ВСУ.
Звук взрыва в Харькове был слышен примерно в 18:02. Информацию об обстреле подтвердил и Синегубов.
"Оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!", - написал он.
Через несколько минут глава ОВА уточнил, что зафиксированы вражеские удары в Харьковском и Чугуевском районах. Профильные службы сейчас выехали на места.
Перед взрывами военные предупреждали украинцев, что существует угроза применения баллистического вооружения с северо-востока для областей, где объявлена воздушная тревога.
Обновлено в 18:24
"В результате вражеского удара в Высочанской громаде Харьковского района возник пожар в двухэтажном здании. На эту минуту, без пострадавших", - сообщил Синегубов.
Где объявили тревогу
По состоянию на 18:14 тревога продолжается в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что сегодня утром враг атаковал баллистикой Киев. В столице в результате атаки по Шевченковском в району, погибли три человека, еще трое пострадали.
Кроме того, было частично разрушено производственное здание с дальнейшим возгоранием на 3 этаже, заведение питания, бизнес центр, торговый центр, магазин и 10 автомобилей. Также враг повредил ударом вход и выход станции метро "Лукьяновская".
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