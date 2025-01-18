ua en ru
Сб, 18 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Харькове прогремели взрывы

Суббота 18 января 2025 18:14
UA EN RU
В Харькове прогремели взрывы Фото: враг нанес удары по Харьковскому и Чугуевскому районам (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 18 января, в Харькове прогремел по меньшей мере один взрыв. Враг ударил баллистикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и канал Воздушных сил ВСУ.

Звук взрыва в Харькове был слышен примерно в 18:02. Информацию об обстреле подтвердил и Синегубов.

"Оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!", - написал он.

Через несколько минут глава ОВА уточнил, что зафиксированы вражеские удары в Харьковском и Чугуевском районах. Профильные службы сейчас выехали на места.

Перед взрывами военные предупреждали украинцев, что существует угроза применения баллистического вооружения с северо-востока для областей, где объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 18:24

"В результате вражеского удара в Высочанской громаде Харьковского района возник пожар в двухэтажном здании. На эту минуту, без пострадавших", - сообщил Синегубов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 18:14 тревога продолжается в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Харькове прогремели взрывы

Напомним, что сегодня утром враг атаковал баллистикой Киев. В столице в результате атаки по Шевченковском в району, погибли три человека, еще трое пострадали.

Кроме того, было частично разрушено производственное здание с дальнейшим возгоранием на 3 этаже, заведение питания, бизнес центр, торговый центр, магазин и 10 автомобилей. Также враг повредил ударом вход и выход станции метро "Лукьяновская".

Подробнее об атаке РФ по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Наводили удары по Киеву и Харьковской области. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ
Наводили удары по Киеву и Харьковской области. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ
DAILY
"Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах