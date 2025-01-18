РФ угрожает студентам в оккупации штрафами за неявку в "военкоматы", - ЦНС
На временно оккупированных территориях Украины враг начал разворачивать мобилизационные процессы на срочную службу. В частности, ряду студентов угрожают большими штрафами за отказ служить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По данным информационного ресурса, представители так называемых военкоматов обходят учебные заведения на оккупированных территориях. В частности, россияне угрожают студентам последних курсов штрафами до 200 тысяч российских рублей за отказ проходили срочную службу в операционной армии.
В случае, если средств для оплаты штрафа нет, враг обещает привлечь отказников к обязательным принудительным работам на нужды армии РФ в течение двух лет.
"Подчеркиваем, что международное право запрещает привлечение жителей оккупированных территорий к обслуживанию вражеской армии или вербовки людей в ее состав", - добавили в ЦНС.
Напомним, около недели назад Центр нацсопротивления сообщил, что оккупационные администрации уже начали формировать списки жителей захваченных территорий Украины, которых планируют призвать в ряды российской армии.
Также там проинформированный, что украинцы в оккупации, которые были призваны осенью, в подавляющем большинстве, проходят службу в Крыму.
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