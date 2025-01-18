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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Суббота 18 января 2025 21:50
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики Фото: враг запустил ракеты (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 18 января, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Курской области в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении в 21:41.

Кроме того, военные в этот момент предупреждали, что на Миргород и Кривой Рог летели скоростные цели.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:50 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областей.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Напомним, что около 4 часов назад, враг атаковал баллистикой Харьков и область. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, удары были зафиксированы в Харьковской и Чугуевское районах.

Еще чуть позже он уточнил, что в результате удара РФ в Высочанской громаде Харьковского района. Там возник пожар в двухэтажном доме.

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