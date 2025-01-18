В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Вечером, 18 января, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Курской области в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении в 21:41. Кроме того, военные в этот момент предупреждали, что на Миргород и Кривой Рог летели скоростные цели. Где объявили тревогу По состоянию на 21:50 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областей.