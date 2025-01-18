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ВСУ ударили по важным объектам РФ на оккупированной части Украины: что удалось поразить

Украина, Суббота 18 января 2025 13:43
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ВСУ ударили по важным объектам РФ на оккупированной части Украины: что удалось поразить Фото: ВСУ ударили по важным объектам РФ на оккупированной части Украины 18 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

ВСУ нанесли новые удары по объектам РФ на оккупированной части Украины 18 января. Были атакованы станции "Небо-СВУ", 9С32М и комплексы "Бук-М3".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Украинские ударные БПЛА попали в радиолокационную станцию "Небо-СВУ" на территории временно оккупированной Херсонской области", - говорится в сообщении.

Также ракетные войска Вооруженных Сил Украины ударили по станциям и комплексам на временно оккупированной территории Донецкой области.

"ВСУ нанесли огневое поражение по комплексу "Бук-М3" и радиолокационной станции 9С32М зенитного ракетного комплекса С-300", - отметили в Генштабе, где добавляют, что масштабы повреждений уточняются.

Силы обороны Украины уверяют, что будут наносить подобные удары до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Атака на нефтебазу в Тульской области

В ночь на 18 января Силы обороны атаковали нефтебазу в Тульской области. Она располагалась на федеральном государственном казенном учреждении "8 марта".

На территории предприятия зафиксирован пожар. Известно, что нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Последствия атаки уточняются.

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