ВСУ ударили по важным объектам РФ на оккупированной части Украины: что удалось поразить
ВСУ нанесли новые удары по объектам РФ на оккупированной части Украины 18 января. Были атакованы станции "Небо-СВУ", 9С32М и комплексы "Бук-М3".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Украинские ударные БПЛА попали в радиолокационную станцию "Небо-СВУ" на территории временно оккупированной Херсонской области", - говорится в сообщении.
Также ракетные войска Вооруженных Сил Украины ударили по станциям и комплексам на временно оккупированной территории Донецкой области.
"ВСУ нанесли огневое поражение по комплексу "Бук-М3" и радиолокационной станции 9С32М зенитного ракетного комплекса С-300", - отметили в Генштабе, где добавляют, что масштабы повреждений уточняются.
Силы обороны Украины уверяют, что будут наносить подобные удары до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.
Атака на нефтебазу в Тульской области
В ночь на 18 января Силы обороны атаковали нефтебазу в Тульской области. Она располагалась на федеральном государственном казенном учреждении "8 марта".
На территории предприятия зафиксирован пожар. Известно, что нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Последствия атаки уточняются.
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