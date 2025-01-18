ВСУ ударили по важным объектам РФ на оккупированной части Украины: что удалось поразить

Фото: ВСУ ударили по важным объектам РФ на оккупированной части Украины 18 января (Getty Images)

ВСУ нанесли новые удары по объектам РФ на оккупированной части Украины 18 января. Были атакованы станции "Небо-СВУ", 9С32М и комплексы "Бук-М3".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Украинские ударные БПЛА попали в радиолокационную станцию "Небо-СВУ" на территории временно оккупированной Херсонской области", - говорится в сообщении. Также ракетные войска Вооруженных Сил Украины ударили по станциям и комплексам на временно оккупированной территории Донецкой области. "ВСУ нанесли огневое поражение по комплексу "Бук-М3" и радиолокационной станции 9С32М зенитного ракетного комплекса С-300", - отметили в Генштабе, где добавляют, что масштабы повреждений уточняются. Силы обороны Украины уверяют, что будут наносить подобные удары до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.