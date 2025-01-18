Суд принял решение об аресте президента Южной Кореи

Суд в Южной Корее выдал ордер на официальный арест президента Юн Сук Йоля. Ранее он был импичментирован, после неудачной попытки ввести военное положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Западный окружной суд Сеула выдал ордер по обвинениям в том, что Юн возглавлял восстание и злоупотреблял своей властью, когда он объявил военное положение 3 декабря.

После выдачи ордера следователи могут держать Юна под стражей до 20 дней, включая те дни, которые он уже провел в центре заключения после задержания в своей резиденции в Сеуле в среду.

Управление по расследованию коррупции для высокопоставленных чиновников планирует через 10 дней передать опеку Юна прокуратуре.