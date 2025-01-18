Суд принял решение об аресте президента Южной Кореи
Суд в Южной Корее выдал ордер на официальный арест президента Юн Сук Йоля. Ранее он был импичментирован, после неудачной попытки ввести военное положение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Западный окружной суд Сеула выдал ордер по обвинениям в том, что Юн возглавлял восстание и злоупотреблял своей властью, когда он объявил военное положение 3 декабря.
После выдачи ордера следователи могут держать Юна под стражей до 20 дней, включая те дни, которые он уже провел в центре заключения после задержания в своей резиденции в Сеуле в среду.
Управление по расследованию коррупции для высокопоставленных чиновников планирует через 10 дней передать опеку Юна прокуратуре.
Ожидается, что прокуратура проведет дальнейшее расследование в отношении его и предъявит ему обвинения до истечения 20 дней.
Дело о мятеже в отношении президента Южной Кореи
Напомним, что 3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Йоль объявил в стране военное положение. Причиной стало желание ограничить деятельность оппозиции и ввести цензуру в СМИ.
Однако правительство и парламент обязали главу государства отменить особый режим. Юн извинился за то, что принял такое решение. В целом военное положение длилось около 6 часов.
14 декабря парламент Республики Корея объявил импичмент президенту Юну и отстранил его от исполнения обязанностей.
В среду, 15 января, правоохранители со второй попытки проникли в имение президента и арестовали его.
Юна допросили и поместили в Сеульский центр содержания под стражей.
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