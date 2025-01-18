ua en ru
Сб, 18 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Ночной "сюрприз" для оккупантов. Пограничники показали видео боя с Сумского направления

Украина, Суббота 18 января 2025 15:48
UA EN RU
Ночной "сюрприз" для оккупантов. Пограничники показали видео боя с Сумского направления Фото: пограничники показали видео боя с Сумского направления (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

Украинские бойцы продолжают отражать враждебные действия оккупантов. На этот раз они противостояли россиянам на Сумском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

На Сумском направлении бойцы объединенной штурмовой бригады "Стальной Граница" нанесли мощный удар по колонне оккупантов, которая двигалась по полевой дороге ночью. Благодаря выявлению врага и использованию РСЗО Rak, планы захватчиков были разрушены.

В частности, в результате нескольких точных ударов полностью уничтожено:

  • БМП,
  • квадроцикл,
  • ликвидировано по меньшей мере 4 захватчика.

Операция стала еще одним примером эффективности "Стального Границы" в сдерживании вражеских попыток наступления.

Российские ДРГ на границе

Ранее мы писали о том, что российские оккупанты пытаются расширить зону влияния в Харьковской области. Попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп продолжаются, но их активность в последнее время стала меньше.

Также сообщалось, что военные уничтожили российскую ДРГ на севере Украины. ВСУ столкнулись с россиянами почти вплотную.

Заметим также, что россияне постоянно распространяют информацию о якобы прорыве границы Украины в Сумской области. Однако Силы обороны держат позиции и готовы к возможным попыткам проникновения вражеских ДРГ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Как выглядит Лукьяновка в Киеве после атаки России: фоторепортаж
Как выглядит Лукьяновка в Киеве после атаки России: фоторепортаж
DAILY
"Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах