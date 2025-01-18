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Станция "Лукьяновская" возобновила работу после удара РФ по Киеву

Киев, Суббота 18 января 2025 12:46
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Станция "Лукьяновская" возобновила работу после удара РФ по Киеву Фото: станция "Лукьяновская" возобновила работу после удара РФ по Киеву 18 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Утром 18 января оккупанты ударили ракетами по Лукьяновке в Киеве. Сейчас одноименная станция метро уже возобновила работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"После повреждений, вызванных вражеским обстрелом, станция снова принимает пассажиров", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что:

  • вход и выход работают в направлении ТЦ "Квадрат";
  • выход в направлении ул. Юрия Ильенко временно закрыт.

Работники метрополитена уже убрали кассовый зал после повреждений, в частности остатки стекла и других строительных материалов.

Ракетный удар по Киеву

Утром 18 января российские войска двумя ракетами "Искандер-М" атаковали Киев. Несмотря на то, что ракеты, летевшие на Киев были сбиты, фиксировались сильные повреждения.

В частности, были повреждены также вход и выход станции метро "Лукьяновская". Трое людей были ранены, еще трое погибли. Хотя была информация об еще одной жертве, она не подтвердилась.

Подробнее о последствиях атаки на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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