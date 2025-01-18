В Харькове военные ТЦК якобы "похитили" таксиста: в военкомате опровергают

Вчера в соцсетях появилось видео, в котором представители ТЦК обвиняются якобы в избиении таксиста и повреждении его авто, и это якобы произошло в Харькове. Однако информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Харьковского ОТЦК и СП.

Согласно опубликованной информации, предварительно установлено, что при осуществлении мобилизационных мероприятий группой оповещения, которая состояла из сотрудников Нацполиции и военнослужащих ВСУ, водителю транспортного средства было предложено проследовать для уточнения военно-учетных данных в соответствующий РТЦК и СП.

"Подчеркиваем, что со стороны военнослужащих группы оповещения действий физического или психологического воздействия к гражданину не применялось", - говорится в сообщении.

В свою очередь военнообязанный гражданин согласился с законными требованиями должностных лиц, закрыл свою машину и вместе с группой оповещения прибыл в ТЦК. Однако после уточнения своих персональных данных и получения направления на ВВК, мужчина исчез в неизвестном направлении. Сейчас он находится в розыске.

"Видео и соответствующие комментарии, которые распространяют в сети - это откровенная клевета и сознательная дискредитация территориальных центров комплектования и социальной поддержки и попытка препятствования выполнению возложенных на них задач. В частности, речь идет о якобы повреждении автомобиля гражданских граждан в результате действий военнослужащих. Это не соответствует действительности, никаких ДТП или фактов умышленного повреждения автотранспортных средств не имело места", - добавили в Харьковском ОТЦК.

Реакция полиции

В полиции Харьковской области отреагировали и сообщили, что устанавливают обстоятельства происшествия, которое произошло на улице Женевская в Харькове.

Они подтвердили, что в соцсетях появилась информация, что 16 января неизвестные повредили автомобиль Toyota Camry, который принадлежит 37-летнему мужчине.

"Во время проверки учетных данных ОП № 2 Харьковского РУП № 3 ГУНП в Харьковской области заявлений и обращений от владельца автомобиля не поступало. Также нарушений публичного порядка 16 января по улице Женевская не зафиксировано. Для проверки выявленной информации данные о событии внесены в Единый учет", - говорится в сообщении.

Также в полиции проинформировали, что к ним 18 января поступило заявление от 30-летней женщины об установлении местонахождения ее гражданского мужа 1983 года рождения. По словам заявительницы, он перестал выходить с ней на связь 16 января, потому что его забрали сотрудники ТЦК.

"В своем объяснении женщина отметила, что утром 16 января ее муж находился на улице Женевской. Он передвигался на автомобиле Toyota Сamry, который взял у 37-летнего знакомого", - добавили в полиции.