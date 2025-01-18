В Воронежской области третьи сутки горит атакованная ВСУ нефтебаза

В Воронежской области РФ третий день подряд горит нефтебаза "Лискинская". Ее 16 января атаковали украинские защитники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

В сети очевидцы публикуют соответствующие кадры, на которых можно заметить, что на нефтебазе продолжается пожар.

Накануне на территории Лискинского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара.

Напомним, в ночь на 16 января бойцы ССО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали нефтебазу "Лискинская", что в Воронежской области РФ. Нефтебаза входит в структуру "Роснефти".

Генштаб ВСУ уточнял, что было попадание в цель по меньшей мере трех ударных дронов. Удар спровоцировал масштабный пожар на объекте россиян.

Фото: в Воронежской области горит нефтебаза (t.me/astrapress)