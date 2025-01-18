Как действовать, если вы нашли подозрительный предмет: инструкция от полиции
Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
В Украине на территориях где велись или ведутся боевые действия есть риск наткнуться на взрывоопасные или неизвестные предметы. Для этого необходимо знать правила поведения с ними.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.
В случае, если вы обнаружили подозрительный предмет сначала необходимо сохранять спокойствие. По возможности сообщите о нем лицам, которые находятся рядом.
Напомним, как действовать, если вы обнаружили подозрительный предмет:
- обязательно позвоните на линию 101 или 102 и сообщите об обнаружении подозрительного предмета;
- сохраняйте спокойствие;
- предупредите о подозрительном предмете лиц, находящихся рядом, и обозначьте или огородите его;
- ожидайте спасателей на безопасном расстоянии от места нахождения предмета.
Категорически запрещено:
- приближаться к взрывоопасному предмету;
- поднимать, извлекать из почвы, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать;
- курить и использовать открытый огонь вблизи места нахождения опасного предмета;
- приносить в места пребывания людей предметы, похожие на взрывоопасные.
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