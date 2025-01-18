Как действовать, если вы нашли подозрительный предмет: инструкция от полиции

В Украине на территориях где велись или ведутся боевые действия есть риск наткнуться на взрывоопасные или неизвестные предметы. Для этого необходимо знать правила поведения с ними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

В случае, если вы обнаружили подозрительный предмет сначала необходимо сохранять спокойствие. По возможности сообщите о нем лицам, которые находятся рядом.

Напомним, как действовать, если вы обнаружили подозрительный предмет:

обязательно позвоните на линию 101 или 102 и сообщите об обнаружении подозрительного предмета;

сохраняйте спокойствие;

предупредите о подозрительном предмете лиц, находящихся рядом, и обозначьте или огородите его;

ожидайте спасателей на безопасном расстоянии от места нахождения предмета.

Категорически запрещено: