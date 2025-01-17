Почему вымерли динозавры? Новое исследование показывает, что мы ошиблись в одном ключевом аспекте

Принято считать, что динозавры и другие животные вымерли около 66 миллионов лет назад из-за падения астероида Чиксулуб, в результате которого произошло значительное извержение серы, повлекшее суровую и длительную "ударную зиму". Однако новое исследование ставит под сомнение предыдущие представления ученых о масштабах катастрофы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью в журнале Nature Communications.

Традиционная теория вымирания динозавров

На рубеже мелового и палеогенового периодов удар астероида Чиксулуб диаметром около 10 км на территории современного полуострова Юкатан в Мексике вызвал образование кратера диаметром 200 км и, по общепринятой теории, привел к глобальной катастрофе, которая уничтожила 75% видов живых существ на Земле, включая динозавров.

Согласно устоявшейся гипотезе, удар астероида поднял в воздух колоссальное количество пыли, сажи и, особенно, серы. Выброс серы, по предварительным оценкам, был настолько значительным, что образовал в атмосфере слой сульфатных аэрозолей, которые отражали солнечный свет, вызвав резкое и длительное похолодание - "ударную зиму".

Эта гипотеза объясняла массовое вымирание, поскольку отсутствие солнечного света привело к прекращению фотосинтеза у растений и нарушению пищевых цепей, что фатально сказалось на животном мире.

Однако новое исследование ставит под сомнение предыдущие оценки объемов выброшенной серы, предлагая пересмотреть масштабы катастрофы.

Результаты нового исследования относительно масштабов "ударной зимы"

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, предлагает другой взгляд на это событие. Ученые, используя буровые керны, взятые непосредственно из пород метеоритного кратера Чиксулуб, впервые эмпирически оценили количество серы, которая была выброшена в атмосферу в результате падения астероида.

Результаты показали, что предыдущие оценки выброса серы были значительно завышены. Вместо предполагаемых ранее объемов, в пять раз превышавших реальные, ученые установили, что в атмосферу было выброшено 67 ± 39 миллиардов тонн серы.

"Вместо того, чтобы сосредотачиваться на самом ударе, мы исследовали его последствия", - объясняет химик Екатерина Родючкина.

Исследователи проанализировали серный след в породах кратера, которые были источником сульфатных аэрозолей. Используя изменения в изотопном составе серы, они смогли отличить серу, связанную с ударом, от природных источников и рассчитать общее количество выброшенного вещества.

Эти результаты свидетельствуют о том, что "ударная зима", вызванная падением астероида, была не столь катастрофической, как считалось ранее.

"Снижение температуры, безусловно, произошло, но оно было менее резким и более кратковременным. Климат, вероятно, вернулся к относительно нормальному состоянию значительно быстрее, чем предсказывали предыдущие модели", - говорят ученые.

Что это значит?

Новые данные о выбросе серы могут объяснить, почему, несмотря на масштабную катастрофу, около 25% видов живых существ все же смогли пережить этот период. Менее суровые климатические условия, чем считалось ранее, могли создать условия для выживания определенных видов, адаптировавшихся к изменениям.

Это исследование является важным шагом в понимании механизмов массового вымирания на границе мелового и палеогенового периодов. Оно показывает, что хотя падение астероида Чиксулуб стало катастрофическим событием, масштабы его влияния на климат и биосферу могут быть пересмотрены.