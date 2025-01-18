Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Х и DexScreener .

Всего за несколько дней до своей инаугурации на второй срок Трамп представил официальный мемкоин на базе блокчейна Solana.

"Мой новый официальный мем о Трампе ЗДЕСЬ! Время отпраздновать все, за что мы боремся: ПОБЕДУ! Присоединяйтесь к моему особому Сообществу Трампа. ПОЛУЧИТЕ СВОЙ $TRUMP СЕЙЧАС. Веселитесь!", - заявил Трамп.

Фото: новая криптовалюта Трампа (x.com/realDonaldTrump)

Заметим, что мемкоин $TRUMP быстро вырос в цене, достигнув на пике $23,03 по последним данным торгов.

DexScreener сейчас оценивает рыночную капитализацию в $4,28 миллиарда, хотя эта цифра учитывает только 200 миллионов токенов, которые сейчас находятся в обращении, общий объем предложения будет достигать 1 миллиарда токенов. 80% из них заблокированы и будут постепенно выпускаться в течение трех лет.