Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты
Новоизбранный президент США Дональд Трамп анонсировал собственную криптовалюту - $TRUMP. Она уже успела вызвать ажиотаж среди криптоэнтузиастов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Х и DexScreener.
Всего за несколько дней до своей инаугурации на второй срок Трамп представил официальный мемкоин на базе блокчейна Solana.
"Мой новый официальный мем о Трампе ЗДЕСЬ! Время отпраздновать все, за что мы боремся: ПОБЕДУ! Присоединяйтесь к моему особому Сообществу Трампа. ПОЛУЧИТЕ СВОЙ $TRUMP СЕЙЧАС. Веселитесь!", - заявил Трамп.
Фото: новая криптовалюта Трампа (x.com/realDonaldTrump)
Заметим, что мемкоин $TRUMP быстро вырос в цене, достигнув на пике $23,03 по последним данным торгов.
DexScreener сейчас оценивает рыночную капитализацию в $4,28 миллиарда, хотя эта цифра учитывает только 200 миллионов токенов, которые сейчас находятся в обращении, общий объем предложения будет достигать 1 миллиарда токенов. 80% из них заблокированы и будут постепенно выпускаться в течение трех лет.
Напомним, что недавно избранный президент США Дональд Трамп объявил имя того, кто, после его инаугурации, будет заниматься политикой США в области искусственного интеллекта и криптовалют.
Отметим, что рынок криптовалют активно реагирует на Трампа.
Напомним, что в ночь на четверг 5 декабря биткоин впервые достиг отметки 100 000 долларов за монету. Новый рекорд произошел после того, как Трамп представил кандидатуры своей администрации, которые, как считается, станут ключом к началу дружественной по отношению к криптовалюте политики, когда республиканец вступит в должность президента в январе.
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