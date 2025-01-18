Новинский и не только. В ГБР рассказали, как планируют возвращать фигурантов-беглецов

Украинское следствие догадывается, где находятся подозреваемые лица, совершившие преступления против Украины и сбежавшие. В свою очередь страна будет возвращать их через юридические рычаги.

Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы - Украина".

"Я думаю, что следствие догадывается в какой именно стране находится подозреваемый, процедура начата в заочном формате. И будут делать все, для того, чтобы вернуть в Украину, где именно были совершены преступления. Но только через юридические рычаги мы это сможем сделать. Все рычаги, которые только возможны в контексте и международного сотрудничества юридического - они будут привлечены" В то же время она добавила, что есть другой вариант. Сначала может быть приговор суда, а уже потом задержание подозреваемого.