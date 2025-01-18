ХАМАС затягивает с передачей списков заложников. В Израиле резко отреагировали
Израиль до сих пор не получил список имен заложников, которых ХАМАС должен освободить. Это может задержать завтрашнюю реализацию сделки о прекращении огня в Газе и освобождению заложников.
Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"Мы не будем продвигаться вперед с планом, пока не получим список заложников, подлежащих освобождению, как согласовано. Израиль не потерпит нарушений соглашения. Единственная ответственность лежит на ХАМАС", - говорится в заявлении канцелярии премьера.
В соглашении сказано, что ХАМАС обязан предоставить имена заложников не позднее, чем за 24 часа до их освобождения, которое должно было состоятся завтра в 16:00 по местному времени.
Напомним, The Times of Israel ссылаясь на Kan писало, что Израиль должен был получить имена первых трех заложников, которых освободят, еще сегодня днем. По предварительной информации, первыми тремя освобожденными заложниками должны будут стать гражданские женщины, а не пять женщин-военнослужащих из списка 33 заложников.
Также отметим, что в четверг в Дохе стороны-переговорщики подписали соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС и освобождению заложников. Сегодня, 18 января, правительство Израиля одобрило документ, который уже завтра должен вступить в силу.
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