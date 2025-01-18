ХАМАС затягивает с передачей списков заложников. В Израиле резко отреагировали

Израиль до сих пор не получил список имен заложников, которых ХАМАС должен освободить. Это может задержать завтрашнюю реализацию сделки о прекращении огня в Газе и освобождению заложников.

Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Мы не будем продвигаться вперед с планом, пока не получим список заложников, подлежащих освобождению, как согласовано. Израиль не потерпит нарушений соглашения. Единственная ответственность лежит на ХАМАС", - говорится в заявлении канцелярии премьера. В соглашении сказано, что ХАМАС обязан предоставить имена заложников не позднее, чем за 24 часа до их освобождения, которое должно было состоятся завтра в 16:00 по местному времени.