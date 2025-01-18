Днепропетровская компания способствовала разработке ядерного оружия для России, - СБУ
СБУ разоблачила компанию в Днепропетровской области. Ее сотрудники помогали России в строительстве ядерных лабораторий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Служба безопасности разоблачила в Днепропетровской области предприятие, которое помогало россиянам строить лаборатории для разработки ядерного оружия.
По данным следствия, к организации сделки причастен владелец украинской компании-производителя стройматериалов.
Установлено, что после начала полномасштабной войны представители завода переправили в РФ масштабную партию готового профиля из нержавеющей стали. Оккупанты использовали украинскую металлопродукцию для обустройства служебных помещений российского института ядерных исследований.
На его базе оккупанты разрабатывают проекты новых образцов ракетного вооружения с ядерным зарядом.
Чтобы скрыть международные поставки, дельцы сначала отправляли товар подконтрольной компании на Ближнем Востоке, а оттуда осуществляли ее реэкспорт российским заказчикам.
По данным следствия, финансовую отчетность обеих компаний вела главный бухгалтер украинского предприятия.
Во время обысков по адресам компании и в помещениях фигурантов обнаружено:
- мобильные телефоны,
- компьютерную технику,
- документацию с доказательствами преступной деятельности в пользу РФ.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили владельцу предприятия-производителя и трем его подчиненным о подозрении.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Подробнее об этом деле можно узнать в материале РБК-Украина.
Кроме судьи, 18 января ГБР и СБУ сообщили о подозрении олигарху Вадиму Новинскому.
В то же время, сегодня утром СБУ провела обыски у Макса Назарова. Это известный экс-ведущий, который работал на каналах олигархов Виктора Медведчука и Евгения Мураева.
А несколько часов назад стало известно, что СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая шпионила за локациями Сил обороны и корректировала воздушные удары Российской Федерации.
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