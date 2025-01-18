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Днепропетровская компания способствовала разработке ядерного оружия для России, - СБУ

Украина, Суббота 18 января 2025 18:03
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Днепропетровская компания способствовала разработке ядерного оружия для России, - СБУ Фото: СБУ разоблачила днепропетровскую компанию, которая помогала РФ строить ядерные лаборатории (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

СБУ разоблачила компанию в Днепропетровской области. Ее сотрудники помогали России в строительстве ядерных лабораторий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности разоблачила в Днепропетровской области предприятие, которое помогало россиянам строить лаборатории для разработки ядерного оружия.

По данным следствия, к организации сделки причастен владелец украинской компании-производителя стройматериалов.

Установлено, что после начала полномасштабной войны представители завода переправили в РФ масштабную партию готового профиля из нержавеющей стали. Оккупанты использовали украинскую металлопродукцию для обустройства служебных помещений российского института ядерных исследований.

На его базе оккупанты разрабатывают проекты новых образцов ракетного вооружения с ядерным зарядом.

Чтобы скрыть международные поставки, дельцы сначала отправляли товар подконтрольной компании на Ближнем Востоке, а оттуда осуществляли ее реэкспорт российским заказчикам.

По данным следствия, финансовую отчетность обеих компаний вела главный бухгалтер украинского предприятия.

Во время обысков по адресам компании и в помещениях фигурантов обнаружено:

  • мобильные телефоны,
  • компьютерную технику,
  • документацию с доказательствами преступной деятельности в пользу РФ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили владельцу предприятия-производителя и трем его подчиненным о подозрении.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подробнее об этом деле можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме судьи, 18 января ГБР и СБУ сообщили о подозрении олигарху Вадиму Новинскому.

В то же время, сегодня утром СБУ провела обыски у Макса Назарова. Это известный экс-ведущий, который работал на каналах олигархов Виктора Медведчука и Евгения Мураева.

А несколько часов назад стало известно, что СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая шпионила за локациями Сил обороны и корректировала воздушные удары Российской Федерации.

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