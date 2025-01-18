Днепропетровская компания способствовала разработке ядерного оружия для России, - СБУ

СБУ разоблачила компанию в Днепропетровской области. Ее сотрудники помогали России в строительстве ядерных лабораторий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Служба безопасности разоблачила в Днепропетровской области предприятие, которое помогало россиянам строить лаборатории для разработки ядерного оружия.

По данным следствия, к организации сделки причастен владелец украинской компании-производителя стройматериалов.

Установлено, что после начала полномасштабной войны представители завода переправили в РФ масштабную партию готового профиля из нержавеющей стали. Оккупанты использовали украинскую металлопродукцию для обустройства служебных помещений российского института ядерных исследований.

На его базе оккупанты разрабатывают проекты новых образцов ракетного вооружения с ядерным зарядом.

Чтобы скрыть международные поставки, дельцы сначала отправляли товар подконтрольной компании на Ближнем Востоке, а оттуда осуществляли ее реэкспорт российским заказчикам.

По данным следствия, финансовую отчетность обеих компаний вела главный бухгалтер украинского предприятия.

Во время обысков по адресам компании и в помещениях фигурантов обнаружено:

мобильные телефоны,

компьютерную технику,

документацию с доказательствами преступной деятельности в пользу РФ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили владельцу предприятия-производителя и трем его подчиненным о подозрении.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.