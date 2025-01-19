В США усилят аресты нелегальных иммигрантов после инаугурации Трампа, - СМИ

Сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США планируют масштабную операцию по пресечению деятельности иммигрантов в стране. Усиление арестов начнется после инаугуруации Дональда Трампа.

По словам источника NBC, таким атакам будут подвергнуты несколько мест по всему Чикаго (где больше нелегальных иммигрантов). CBS подтверждает, что службы США нацелятся на Чикаго, при этом указывает, что арестовывать будут и в других регионах.

Согласно документу, ожидается, что операция начнется уже во вторник и завершится к понедельнику 27 января. Однако даты могут изменится.

По словам одного из чиновников, представители федеральной иммиграционной службы проведут проверку более чем 300 человек, которые совершили тяжкие и жестокие преступления. Это станет первой попыткой администрации Трампа выполнить обещание о масштабных депортациях.

"Иммиграционная и таможенная служба США арестовывает лишь часть своих целей в таких операциях, хотя ожидается, что Трамп закинет более широкую сеть, чем президент Джо Байден, чье внимание к задержанию людей вдали от границы в основном ограничивалось теми, у кого были серьезные криминальные истории и угрозы национальной безопасности", - пишет AP.

Помощники Трампа заявили, что будут арестовывать и других, например, супругов или соседей по комнате, которые не являются целями, но оказались в стране нелегально.

Также согласно документу, пишет NBC, инструктаж для агентов, которые планируют принять участие в операции под названием "Операция Safeguard", был запланирован на пятницу днем в Чикаго. В нем также говорится, что в операции будут задействованы агенты, которым было предложено добровольно принять участие, и что добровольно согласилось больше агентов, чем требовалось.