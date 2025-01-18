Германия среди основных целей пошлин Трампа в отношении ЕС, - вице-канцлер

Германия станет главной целью пошлин новоизбранного президента США Дональда Трампа после его возвращения на пост президента США. Это может серьезно ударить по немецкой экономике.

Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Хабек отметил, что после возвращения Трампа на пост президента США Германия станет основной мишенью новых торговых тарифов из-за ее положительного сальдо торговли с Америкой.

Политик отметил, что возможные ограничения, направленные против всего ЕС, ударят прежде всего по немецкой экономике. В то же время Хабек подчеркнул, что ЕС готов дать отпор, но Германия должна действовать вместе с европейскими партнерами для укрепления своих позиций.