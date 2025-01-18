Германия среди основных целей пошлин Трампа в отношении ЕС, - вице-канцлер
Германия станет главной целью пошлин новоизбранного президента США Дональда Трампа после его возвращения на пост президента США. Это может серьезно ударить по немецкой экономике.
Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Хабек отметил, что после возвращения Трампа на пост президента США Германия станет основной мишенью новых торговых тарифов из-за ее положительного сальдо торговли с Америкой.
Политик отметил, что возможные ограничения, направленные против всего ЕС, ударят прежде всего по немецкой экономике. В то же время Хабек подчеркнул, что ЕС готов дать отпор, но Германия должна действовать вместе с европейскими партнерами для укрепления своих позиций.
"Вы можете быть уверены, что тарифы, которые он, возможно, захочет ввести, будут направлены таким образом, что они особенно ударят по экономике Германии... Независимо от того, что хочет сделать следующее немецкое правительство, оно должно делать это по-европейски", - отметил Хабек.
Заметим, что его заявление прозвучало на фоне комментариев правоцентристского лидера Фридриха Мерца, который назвал Трампа "предсказуемым" и отметил, что его действия станут стимулом для реформ в ЕС, в частности в оборонной сфере.
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