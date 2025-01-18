В этом году возможности украинского ОПК могут достичь 35 млрд долларов, - Умеров

Уже в 2025 году способности украинского оборонно-промышленного комплекса могут достичь 35 млрд долларов. Для этого важны два момента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министра обороны Украины Рустема Умерова.

"В 2025 году возможности украинского ОПК могут достичь 35 млрд долларов. Для этого важны: инвестиции со стороны партнеров; создание совместных предприятий для максимального раскрытия потенциала нашего ВПК", - написал Умеров.



Кроме того, министр проинформировал, что сегодня провел встречу с главами МИД и представителями 9 стран Юго-Восточной Европы, а именно: Албании, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии, Румынии, Словении, Турции, Хорватии и Черногории.

Умеров рассказал, что на встрече были обсуждены главные вызовы и потребности. В частности, результаты 25-го заседания формата "Рамштайн", ситуацию с безопасностью в Украине и ход операций (Покровск, Курск, Харьковская область и Черное море), а также основе потребности Сил обороны Украины. Речь идет об усилении ПВО, масштабировании производства дронов, поставках средств дальнобойного поражения, обеспечении военных современной техникой.

Также он отметил, что Украина готова также расширять сотрудничество с балканскими странами в сферах оборонных технологий и тренировок военнослужащих.