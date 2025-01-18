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Вопрос достройки ХАЭС должен быть решен без политических спекуляций, - нардеп

Суббота 18 января 2025 19:37
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Вопрос достройки ХАЭС должен быть решен без политических спекуляций, - нардеп Фото: вопрос достройки ХАЭС должен быть решен без политических спекуляций (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Вопрос окончания строительства Хмельницкой атомной электростанции должен быть решен конструктивным образом без незрелых политических спекуляций, поскольку это вопрос энергетической безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Верховной рады по энергетике Алексея Кучеренко.

"Поэтому этот вопрос (по достройке Хмельницкой АЭС, - ред.) не в таком формате, как нам навязывает "Голос", должен быть решен. И я думаю, он будет решен в ближайшее время в профессиональном, спокойном, деполитизированном формате, потому что речь идет об энергобезопасности нас всех, Украины, понимаете? И нам надо серьезно к этому подходить, а не на детском уровне, который нам предлагают некоторые незрелые политики", - заявил Кучеренко.

Он пояснил, что конструкция для реактора уже давно построена.

Депутат также добавил, что на сегодня в Украине работают все 9 ядерных реакторов и они были переведены с советского топлива на американское.

Ранее народный депутат Виктор Бондарь заявлял, что достройка двух энергоблоков Хмельницкой АЭС позволит создать тысячи высококвалифицированных рабочих мест и станет мощным стимулом для экономического и социального развития региона.

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Хмельницкая АЭС
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