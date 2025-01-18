Повышение тарифов госмонополистов противоречит экономической логике, - эксперт

Повышение тарифов на транспортировку газа, а теперь - на грузовые перевозки - наступление государственных монополистов на бизнес. От этого пострадает промышленность, и результаты потерь станут понятны уже через несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра политического анализа Владимира Головко.

"Промышленники сказали, что это ударит по их показателям. В конце концов по налогам по итогам, я думаю, уже первого квартала мы это уже увидим", - говорит Головко.

Он отметил, что должны быть обязательно проведены трехсторонние дискуссии между бизнесом, Минэкономики и Укрзализныцей.

"Монополист на то и монополист, чтобы его регулировать и сдерживать. Потому что у госмонополиста всегда аппетиты большие, у него всегда есть на что потратить средства, не отчитываясь за конечный результат. Поэтому, безусловно, это необходимо. И важно подчеркнуть роль Минэкономики - ведь они должны понимать, что когда все монополисты вместе поднимают цены. Это невозможно, неправильно, противоречит экономической логике и системному подходу к развитию экономики", - подчеркнул Головко.

Напомним, ранее стало известно, что Укрзализныця получила за 3 квартала 2024 года 1,7 млрд грн чистой прибыли.

Бизнес-ассоциации раскритиковали это решение и предупредили о значительных рисках для экономики, которые оно несет. Так, завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил, что может закрыть завод, где работает 20 тысяч человек.